У Тернополі підтвердили ще один випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомили у Тернопільському міському штабі щодо боротьби з коронавірусом.

Загалом у місті виявлено 11 хворих на цю недугу.

Як повідомили у штабі, жінка, у якої діагностували інфекцію – медичний працівник. Коронавірус у неї виявили під час масового тестування у Тернополі сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.

Тернополянка добре себе почуває, не потребує госпіталізації і перебуває під контролем лікарів. Медики встановлюють контактних людей.

Загалом у Тернополі 11 хворих на COVID-19, 8 з них – на амбулаторному лікуванні.

МАСОВЕ ТЕСТУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС У ТЕРНОПОЛІ БУДЕМО ПРОВОДИТИ СИСТЕМНО🔷 Кілька днів тому ми почали у Тернополі масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки і працівників транспорту. Вже пройшли тестування 39 водіїв та кондукторів, які працюють на спецтранспорті, а також 256 медиків: сімейні лікарі, медсестри і молодші медичні сестри первинної ланки. Відомі перші результати цього тестування.🔷 Коронавірус виявили і підтвердили за допомогою ПЛР-тесту в обласній лабораторії в одного медичного працівника. Це ще раз підтверджує, що ми прийняли правильне рішення щодо масового тестування. У цієї людини не було жодних симптомів, добре себе почуває, не потребує госпіталізації і знаходиться під контролем лікарів. Якби не масове тестування, ми б не дізналися, що цей медпрацівник є активним носієм інфекції. Зараз медики встановлюють контакти людини, у якої виявили COVID-19. Я вірю, що лікарі зможуть перервати цей ланцюжок поширення вірусу.🔷 Я прошу Вас бути відповідальними і залишатися вдома. Здоров’я нам усім! Бережіть себе, своїх дітей і батьків! Опубліковано Сергієм Надалом Субота, 11 квітня 2020 р.

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