На Тернопільщині станом на 10 годину 11 квітня – 12 підтверджених випадків COVID-19. Загалом в області уже 208 хворих.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі щодо боротьби з коронавірусом.

Як і раніше, найбільше хворих – у Монастириському районі. Небезпечну інфекцію там підхопили 133 людини. Ще два десятки інфікованих – у Заліщицькому районі. 13 хворих – у Козівському районі. По 11 – на Кременеччині та в обласному центрі. 5 випадків захворювання зафіксовано в Бучацькому районі, 4 – у Підгаєцькому. Ще у трьох районах зафіксовано по три випадки COVID-19, а саме – у Теребовлянському, Чортківському та Тернопільському. По одному випадку захворювання – у Бережанському та Зборівському районах.

На жаль, п’ятеро мешканців області померли від коронавірусу. Одна людина виздоровіла.

Загалом в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Тішитьт, що кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

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