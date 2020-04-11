97 інфікованих коронавірусом у Монастириському районі лікуються амбулаторно.

Як повідомив заступник голови РДА Павло Дронь. COVID-19 у них майже не проявляв характерних симптом. Це дає підстави вважати епідеміологам, що реальна кількість інфікованих набагато більша від офіційно підтвердженої.

У Монастириському районі коронавірус підтвердився 133 осіб, – зазначив Павло Дронь. Серед них – 39 медичних працівників.

«У місті Монастириська заражено 72 особи. В Монастириському шпиталі перебуває 31 хворий, у сімнадцяти осіб – середній стан; у чотирнадцяти – легкий. Трьох людей в середньому стані привезли до Тернопільської лікарні. Сьогодні ми отримали на районний шпиталь 300 упаковок “Трилуміну”, також 2 електророзпилювачі. Лікарі працюють в штатному режимі. Дезрозчинів ще вистачає. Працівники поліції продовжують оповіщувати через голосовий зв’язок про необхідність дотримуватись карантинних заходів населенням. Керівництво штабу досягли домовленості про придбання дефіцитних кисневих концентраторів. Отже, зараз нам дихати стало трохи легше, вже все необхідне на перших порах маємо».

Монастириська лікарня забезпечена необхідними захисними засобами від коронавірусу на два тижні. Рятувальники продовжують дезінфікувати населені пункти у районі, щоб запобігти поширенню інфекції.

Софія Романська

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