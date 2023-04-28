На території Чортківської міської територіальної громади заборонили використовувати електричні самокати, які надають жителям громади в прокат або на інших умовах. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради 27 квітня.

Проект рішення «Про заходи щодо забезпечення дорожнього руху на території Чортківської міської територіальної громади та безпеки учасників дорожнього руху» у порядку денному позачергового засідання виконкому з’явився не випадково. Підготували його через те, що раніше на території міста виявили нелегальний прокат електросамокатів.

– Власників бізнесу вдалось доволі швидко встановити, – повідомили у Чортківській міській раді. – Вони – із Хмельниччини. І вже днями міський голова Чорткова Володимир Шматько зустрівся із підприємцями, які власне і вирішили розширити свій бізнес на територію нашого міста. Очільник громади в особистій розмові чітко наголосив на тому, що спершу необхідно було отримати дозвіл від виконавчого комітету Чортківської міської ради на надання таких послуг, а лише тоді розставляти самокати по місту.

Після розмови з Володимиром Шматьком підприємець з Хмельницького написав заяву про дозвіл на надання послуг з оренди електросамокатів. У повідомлені також зазначено, що за порушення Правил благоустрою на підприємця скласклали протокол про адміністративне правопорушення.

В той же час, у прийнятому рішенні вказано, що власникам електричних самокатів, які надають їх в оренду, заборонено розміщувати, зберігати та використовувати ці транспортні засоби на міських територіях загального користування, пішохідних зонах, тротуарних доріжках, парках.

Крім цього, працівники відділу муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради будуть періодично перевіряти територію міста. У разі виявлення електричних самокатів, які надаються в прокат або на інших умовах та розташовані на міських територіях загального користування, пішохідних зонах, тротуарних доріжках, парках будуть вилучати. Вилучені електричні самокати зберігатимуть на території міських комунальних підприємств і повертатимуть власникам за наявності документів, що підтверджують право власності та після оплати витрат з їх транспортування і зберігання.