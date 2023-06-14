Три тисячі доларів за довідки: у тернопільському спортивному клубі ухилянтам допомагали виїхати закордон

3000 доларів США за «допомогу» у виїзді за кордон: тернопільські поліцейські заблокували нелегальний канал.

Організував злочинну схему виїзду чоловіків призовного віку 27-річний приватний підприємець та залучив кількох місцевих мешканців. Ділки за 3000 доларів США виготовляли необхідні довідки – ВЛК, МСЕК тощо, які надалі давали можливість безперешкодно перетинати державний кордон.

Замовлення надходили від «клієнтів» на електронну адресу ділків, на яку вони і надсилали свої дані та копії документів. Через тиждень отримували повідомлення із зазначенням дати та місця видачі пакету документів.

«Липові» документи ухилянти отримували у так званому «бекофісі», що знаходився в одному зі спортивних клубів Тернополя. У клубі проводилися і всі розрахунки.

9 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення спільно з департаментом контррозвідки СБУ знешкодили діяльність угруповання. Одного з його учасників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання правоохоронці вилучили 6000 доларів США та виготовлені документи для двох осіб.

Наразі трьом особам – організатору та двом учасникам угруповання – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону одному з підозрюваних суд обрав запобіжних захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 тисяч гривень застави. Розгляд клопотання стосовно обрання запобіжного заходу організатору та спільнику – триває.

За результатами проведення ряду досліджень та процесуальних заходів дії підозрюваних можуть бути додатково кваліфіковані.