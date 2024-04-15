Трапляються ситуації, коли необхідно звернутися до суду для захисту своїх прав або інтересів. Однак, багато громадян не знають, як написати позовну заяву. Особливо скрутна ситуація виникає за відсутності.

Чи потрібен адвокат для подання позову

Формальні вимоги до позовної заяви визначені в статті 175 Цивільного процесуального кодексу. Однак лише дотримання цих вимог не гарантує успіху в суді. Важливо розуміти, частина позову, що містить обґрунтування вимоги для відкриття справи, може бути досить складною навіть для досвідченого адвоката. Невірні або такі, що не відповідають закону, позовні вимоги можуть стати причиною відмови в задоволенні позову. Проте, бути обізнаним – дуже важливо. Адже навіть під час розваг, здійснивши вхід в Ельслотс, може знадобитися якийсь арбітр, який розсудить. Ним для казино є КРАІЛ.

Деякі типи позовів відносно прості:

Про розлучення;

на аліменти;

щодо заробітної плати.

Для обґрунтування достатньо надати фактичні обставини (наприклад, укладення шлюбу, народження дитини, трудовий договір) і посилання на правові норми, що гарантують права позивача.

Самостійне складання заяви

Для подачі позову насамперед варто визначити суд згідно з правилами, викладеними у статтях 26-30 ЦПК. Потім визначити:

Відповідача (відповідачів);

співвідповідача;

третіх осіб, які мають бути залучені до процесу.

Відповідач – особа (фізична або юридична), проти якої пред’являється позов. Якщо позов пред’являється неправильному відповідачу, суд може відхилити розгляд, навіть якщо права або інтереси позивача порушені.

У позові потрібно вказати дані всіх учасників справи:

Повні імена (ПІБ);

ідентифікаційний код для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (РНОКПП або ІПН);

місце розташування (місце проживання),

контактні дані.

Важливо розрахувати розмір судового збору. Якщо позивач звільнений від сплати судового збору, необхідно вказати законні підстави для цього. Особа може запросити відстрочку або розстрочку сплати судового збору.

В основній частині позову обґрунтовуються вимоги позивача, надаються докази, що підтверджують ці вимоги, та формулюються самі вимоги. Необхідно подати правові норми, що підтверджують наявність у позивача відповідного права, а також неправомірну поведінку відповідача. Важливо розуміти, посилання на закони не є достатнім обґрунтуванням позову. Необхідно навести приклади їх застосування в судовій практиці. Необґрунтовані вимоги можуть стати підставою для відмови. Кожна обставина має бути підтверджена відповідними, допустимими, правдивими та достатніми доказами відповідно до правил, викладених у Главі 5 ЦПК України. Якщо не подано відповідні докази, відповідні обставини можуть бути визнані недоведеними, що може призвести до відмови в задоволенні позову.