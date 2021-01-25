Три школи на Тернопільщині не відновили очне навчання через значну кількість хворих на COVID-19

Три школи на Тернопільщині не відновили очне навчання через значну кількість хворих на COVID-19.

Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти і науки області Ганна Зварич. Там діти навчатимуться дистанційно.

Сьогодні у більшості шкіл області діти повернулися за шкільні парти. Навчання проводитимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних правил.

«Заклади освіти області із 25 січня відновили навчання враховуючи протиепідеміологічні заходи. Однак з усіх загальноосвітніх шкіл, три заклади залишилися на дистанційному навчанні. Це у Великодедеркальській, Великогаївській, Козівській громадах. У Великогаївській громаді, а саме у Баворівській школі за парти повернулися лише учні початкових класів. Оскільки є захворюваність понад 50% серед здобувачів та надавачів освітніх послуг», – каже Ганна Зварич.

Нагадаємо, в області діє 687 загальноосвітніх навчальних закладів. Під час локдауну, який діяв з 8 по 24 січня, у більшості шкіл тривало дистанційне навчання.