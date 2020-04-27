Громадяни, які повертаються в Україну з-за кордону, можуть перебувати на самоізоляції вдома, а не бути на спостереженні у медичних закладах. Але це можливо тільки тоді, якщо прибулий користуватиметься електронним сервісом «Дій вдома».

Відповідні зміни прописані у Постанові Кабміну №291 від 22 квітня 2020 року.

Детальніше про це під час чергового засідання Оперативного штабу розповів начальник Управління патрульної поліції у Тернополі Богдан Шевчук.

– Згідно змін внесених до Постанови Кабміну № 211 від 11 березня 2020 року, впроваджується мобільний додаток «Дій вдома», – пояснив Богдан Шевчук. – Всі громадяни, які перетинають кордон, і хто має смартфон можуть встановити собі цей додаток. У ньому вказується прізвище, ім’я, по-батькові, телефон та інші особисті дані, і може перебувати на самоізоляції за місцем проживання або за місцем, яке вкаже. Цей додаток має геолокацію і фотографію особи. Щодня в різний час на додаток приходить 3-5 повідомлень. Громадянин, який перебуває на самоізоляції має упродовж 15 хвилин надіслати фотографію обличчя на фоні оточуючого середовища, позначивши геолокацію. Громадяни, які перебувають на самоізоляції, відповідно до чіткого алгоритму Постанови Кабміну, можуть ходити до лікарні, до магазинів в радіусі двох кілометрів, якщо не мають опікунів. Якщо місце перебування людини не збігається, додаток вимкнений, не відповідає на повідомлення або немає інтернету, автоматично йде дзвінок на лінію 102 і найближчий наряд поліції, дільничний чи група швидкого реагування приїжджає і перевіряє громадянина чи він перебуває за місцем проживання, як було вказано.

Даний додаток запрацював 18 квітня. Декілька повідомлень було по Тернополю, всі їх перевірили. Протоколи не складалися, тому що не працювала геолокація або були інші проблеми, і перевірка з’ясовувала, що люди перебувають вдома. У подальшому, якщо особи не будуть дотримуватися режиму самоізоляції, то будемо вживати відповідні заходи. Людям, які перетнули кордон до 17 квітня і перебувають на обсервації, також пропонуватимемо встановити додаток і будемо їх контролювати.

Якщо людина перетнула кордон і немає смартфона, йому автоматично запропонують обсервацію в найближчому закладі, відповідно до того місяця де він проживає.

Ольга Трач

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