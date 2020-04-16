Тернополяни, котрі повертаються з-за кордону, будуть проходити обов’язкову обсервацію в міській лікарні №3.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Там зауважують, що згідно з постановою Кабінету Міністрів, людей, які перетнули кордон України, зобов’язані госпіталізувати до обсерваторів. У Тернополі місцем для обсервації є міська лікарня №3

Днями 15 жителів Тернопільщини мають повернутися з-за кордону в супроводі поліції. Далі вони проходитимуть обсервацію, як це вимагає постанова Уряду.

Читайте на цю тему:

Сусіди відмовилися: бережанець на самоізоляції зателефонував у поліцію, щоб йому купили продукти

На Тернопільщині змусили самоізолюватися майже три тисячі людей