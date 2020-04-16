На Тернопільщині змусили самоізолюватися через підозри коронавірусу майже три тисячі осіб. Це люди, які контактували з хворими на COVID-19, або ж повернулися із-за кордону.

Наразі у Тернополі щодо коронавірусу досліджують 28 зразків, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. А загалом методом ПЛР обстежили 1683 випадки. “Останнім часом зросла кількість тих осіб, які на самоізоляції. У Тернополі, враховуючи щільність населення, були найбільші ризики щодо поширення захворювання, але карантинні заходи дозволили утримати ситуацію на прийнятних рівнях. Для багатьох людей складно оцінити те, що не відбулося. Можливо, складається враження, що небезпеки немає. Але це не так, не відбулося серйозних ускладнень саме завдяки всім тим обмеженням, які запроваджено. Це означає, що надалі нам також необхідні обмежувальні заходи, особливо на святковий період. Серед небезпечних місць є банкомати, автомати з водою. Оскільки це місця опосередкованого контакту”.

Відтак у Тернополі вирішили тимчасово заборонити роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, платіжних терміналів. Їхні власники повинні забезпечити регулярну дезінфекцію.

Софія Романська