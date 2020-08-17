Від сьогодні зонуватимуть регіони України щодо епідемічної небезпеки за новими критеріями. Якщо на Тернопільщині збережеться стрімка тенденція поширення коронавірусу, область можуть віднести до червоної зони.

Третій день поспіль у краї діагностують майже по сотні нових випадків коронавірусу. Стрімко збільшується й кількість госпіталізованих.

“Значну кількість випадків коронавірусу реєструємо щодня. Постановою Кабміну введено нові оцінки на тих чи інших адміністративних територіях. З 17 серпня ми рахуємо за такими критеріями: середня кількість тестувань на 100 тис. населення, показник має бути не меншим 24, наступне – завантаженість ліжок з підтвердженим діагнозом протягом п’яти днів. Показник не може перевищувати 50%, до п’ятдесяти відсотків це вважається «зелена зона», від п’ятдесяти – «помаранчева», від сімдесяти п’яти – «червона» зона. Наступний показник – реєстрація нових випадків захворювання на коронавірус протягом останніх чотирнадцяти днів. Він не має перевищувати 40 випадків”, – каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Сьогодні у лікарнях Тернополя перебуває 83 хворих на коронавірус. Найбільше завантажена лікарня швидкої допомоги. Там — понад сімдесят інфікованих пацієнтів.

Додамо, показник завантаженості ліжкомісць хворими на коронавірус залишається ключовим при зонуванні регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Аналізуватимуть їх на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС у п’ятницю.

Софія Романська

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