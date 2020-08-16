Другий день поспіль на Тернопільщині діагностують майже по сотні нових випадків коронавірусу.

Стрімке зростання кількості інфікованих пов’язують зі спалахами в організованих колективах і первинними випадками зараження. Якщо негативна тенденція продовжиться, регіон може потрапити до червоної зони, що передбачає повернення суворих карантинних обмежень.

Учора в Тернополі виявили 37 інфікованих COVID-19. Майже два десятки заражених — у Чортківському районі. Також нові випадки інфекції діагностували у тринадцяти районах.

“Інфекційні відділення у лікарнях заповнені хворими з COVID-19. Ситуація досить напружена. Зокрема, проблема в тому, що коронавірус достатньо не вивчений і він має підлу здатність мутувати, видозмінюватися. Також бачимо, що в епідемічній ситуації негативні тенденції, кількість нових випадків збільшується. І це закономірно, оскільки з послабленням карантину захворюваність однозначно зростає, бо всі послаблені протиепідемічні заходи неминуче призводять до реактивації джерела збудника. Таких джерел є чимало. Як правило, люди і самі не знають, що вони хворі. Відкриті магазини, громадський транспорт, ресторани, епідемічні заходи часто недотримані. Нині інфікуються переважно люди старшого віку, і це очікувано. Такі люди дуже сприйнятливі до цього збудника”, – каже професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

Загальна кількість інфікованих в області сягнула 3423. Протягом тижня додалося майже півтисячі заражених, також почастішали летальні випадки.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині за одну добу від коронавірусу померло двоє людей

На Тернопільщині вже другу добу поспіль – рекордна кількість випадків COVID-19