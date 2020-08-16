Станом на сьогодні, 16 серпня, десять областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, послабити карантин не можуть Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

У цих регіонах число нових випадків захворювання перевищує понад 40 тис. на 100 тис. населення за останні два тижні.

У МОЗ нагадали, що в регіонах зі значним поширенням COVID-19 має бути наявна одна з таких ознак:

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

– середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 1637 нових випадків коронавірусу. Загалом у нашій державі від початку пандемії зареєстровано 91 356 випадків COVID-19.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині вже другу добу поспіль – рекордна кількість випадків COVID-19

“На Тернопільщині ще не завершилася перша хвиля епідемії коронавірусу”, – професор ТНМУ

Дві смерті поспіль в одному селі: від коронавірусу померла жителька Збаражчини