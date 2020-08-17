За попередню добу на Тернопільщині зареєстровано 85 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (19 осіб)
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Жизномир – 1
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани –2
• с. Вербів – 1
• с. Волиця – 1
• с. Вільховець – 1
Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 2
• с. Доброводи– 1
Гусятинський район (7 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 5
• с. Увисла – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• смт Микулинці – 1
Тернопільський район (10 осіб):
• с. Смолянка – 1
• с. Петриків – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Велика Лука – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Підгородне – 1
Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Глина – 1
Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Росохач – 2
• с. Джурин – 1
• с. Ридодуби – 2
• смт Заводське – 1
• с. Колиндяни – 2
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 3
• смт Мельниця-Подільська – 1
• смт Скала-Подільська – 1
Зборівський район (2 особи):
• с. Бліх – 1
• с. Мшанець – 1
Кременецький район (1 особа):
• с. Плоске– 1
Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
Підволочиський район (1 особа):
• м. Скалат – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Залісці – 1
Лановецький район (6 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Маневе – 1
• с. Пахиня – 3
Читайте на цю тему:
Ситуація із поширенням коронавірусу в області стає критичною
На Тернопільщині за одну добу від коронавірусу померло двоє людей