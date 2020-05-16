Чотирьох інфікованих коронавірусом пацієнтів госпіталізували до Кременецької районної лікарні. Вони — важкому стані, одна пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук, допомагають місцевим медикам у лікуванні “важких” хворих лікарі з Тернополя.

“Маємо чотирьох важких хворих. Одна хвора у Кременецькій лікарні на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі з університетської лікарні поїхали туди, щоб надавати допомогу цій хворі. З кількості обстежених ми почали виявляти менше захворілих, проте непокоїть ймовірне повернення негативної тенденції, оскільки зараз послаблюються карантинні заходи, тож збільшуватиметься кількість соціальних контактів, відтак коронавірус може активно поширюватися”.

Додамо, у тернопільських лікувальних закладах наразі перебуває два десятки хворих на коронавірус. У міській лікарні швидкої допомоги — тринадцять пацієнтів: десятеро тернополян, четверо людей з підозрою. У дитячій лікарні наразі семеро пацієнтів: п’ятеро дітей і двоє дорослих. У третій міській лікарні на обсервації одна людина, що повернулася із-за кордону.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

У Кременці від коронавірусу помер 93-річний дідусь

Як переносять коронавірус інфіковані тернополяни

Дві сотні інфікованих: коронавірус швидко поширюється Кременеччиною

Завдяки Почаєву Кременецький район вийшов на перше місце по захворюваності на COVID-19 в області