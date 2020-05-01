Сім нових випадків зараження коронавірусом підтвердили минулої доби у Кременецькому районі.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загалом кількість інфікованих COVID-19 на Тернопільщині зросла на 14 випадків, відтак наразі коронавірус підтвердився у 793-ох жителів нашого регіону.

Найбільше заражених коронавірусом у Почаєві, у містечку кількість інфікованих сягнула 129, – зазначає Володимир Паничев. Серед осередків поширення інфекції — місцева психоневрологічна лікарня та Лавра. “У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість заражених збільшилася до сорока. Маємо підтверджені випадки у духовенства Почаївської лаври. Яка кількість людей могла заразитися через масові богослужіння на Великдень, зараз говорити складно. Станом на 01 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 793 випадках діагноз лабораторно підтверджений, серед них – 747 випадків – дорослі, 46 випадків — діти. Також маємо 14 летальних випадків. За попередню добу проведено 356 досліджень, підтверджено 14 випадків зараження вірусом COVID-19. Маємо два нові випадки у Тернополі, 7 — у Кременецькому районі, по одному випадку у Борщівському і Збаразькому районах”.

Додамо, 93 жителі Тернопільщині подолали COVID-19, 60 з них — у Монастириському районів. Відтак там від сьогодні послаблюють карантинні обмеження.

Софія Романська

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