Коронавірус забрав життя 93-річного дідуся у Кременці.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Чоловік тривалий період боровся з недугою, але вона виявилася не під силу його організму.

Ще один летальний випадок через COVID-19 стався учора у Тернополі. В лікарні швидкої допомоги з цим діагнозом помер 82-річний тернополянин. Він потрапив до лікувального закладу ще 4 травня, до 14-го травня лікарі боролися за його життя, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. О другій ночі чоловік помер.

“Лікування людей з групи ризику ускладнене через супутні патології. У нашій області з 22 померлих – це у більшості люди від шістдесяти років і старші. Тому для них по-особливому важливо дотримуватися карантину, максимально зменшити свої контакти з іншими людьми. Молоді люди також повинні це пам’ятати і не наражати старших рідних на небезпеку. Попри послаблення карантину, коронавірус наш регіон не покинув. Так, ми виявляємо менше випадків, але небезпека все одно є, важливо зараз не допустити нових сплесків”.

Отже, загальна кількість смертельних випадків від коронавірусу в області сягнула 22. Летальність в основному спостерігається серед осіб з групи ризику. Втім, порівняно з іншими областями у нашому регіоні вона невисока. До прикладу, на Прикарпатті від коронавірусу померло понад півсотні людей, серед них — 19-річна дівчина, яка не мала супутніх патологій.

Софія Романська

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