Двоє людей померли від коронавірусу минулої доби на Тернопільщині.

COVID-19 забрав життя 63-річного чоловіка зі села Малі Загайці Шумського району та 74-річної жінки зі села Новий Кокорів Кременецького району. Загалом у регіоні зафіксовано двадцять летальних випадків через коронавірусну інфекцію.

Літні люди при контакті із зараженими інфікуються тотально, – кажуть лікарі. Переносять хворобу вони вкрай важко, залишається великий ризик летальності.

“Вікова категорія 70-ти років і старших складає в структурі захворілих 3,5%. Загалом це непоганий показник. Оскільки аналіз вікової структури померлих засвідчує, що ті застереження, які ми висловлювали завжди, дотримано. З числа 20 померлих – це у більшості люди від шістдесяти років і старші. Надалі не хочеться, щоб ми допустили цю негативну тенденцію смертності людей старшого віку, тому прошу максимально дотримуватися обмежувальних заходів. Люди, які опікуються старшими, також повинні ретельно дотримуватися обмежувальних заходів”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, минулої доби коронавірус підтвердили у трьох тернополян. Відтак кількість інфікованих у регіоні сягнула 1021. Подолали COVID-19 362 жителі краю.

Софія Романська

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