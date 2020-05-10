Минулої доби на Тернопільщині виявили 22 випадки зараження коронавірусом. Відтак кількість інфікованих у регіоні сягнула 999 осіб.

Найбільше випадків зараження залишається у Кременецькому районі. Учора там коронавірус підтвердили у 16-ти людей.

Минулої доби епідеміологи провели близько півтисячі досліджень. Двоє фактів зараження COVID-19 виявили в обласному центрі.

«Серед тернополян 54 пацієнти зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні, 17 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні: у лікарні швидкої допомоги 12 пацієнтів, у міській дитячій лікарні — п’ятеро осіб, з них — троє діток і дві мами. Також маємо 11 осіб з підозрою, які наразі перебувають у лікувальних закладах. На обсервації у третій міській лікарні маємо троє людей, на самоізоляції знаходиться 495 осіб. За підсумками роботи тижня, Тернопільська міська дитяча лікарня отримала три апарати штучної вентиляції легень за кошти міського бюджету, а також два дефібрилятори, які були придбані за кошти міського бюджету. Наразі проводиться посилена робота по засобах індивідуального захисту: у лікарні швидкої допомоги і в міській дитячій лікарні забезпечення засобами індивідуального захисту передбачене на два місяці. Чималі обсяги засобів індивідуального захисту ми отримали від благодійників — це захисні маски, комбінезоні, захисні окуляри, щитки», – розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Двадцятеро інфікованих коронавірусом тернополян одужали. В області кількість людей, які подолали COVID-19 сягнула трьохсот.

Софія Романська