Після ігнорування у Почаєві карантину у період Великодніх свят в області різко погіршилась епідеміологічна ситуація.

За останню добу Тернопільщина встановила новий рекорд по кількості нових хворих на COVID-19 – їх виявили аж 71. Змінився також лідер цієї сумної статистики. Завдяки Почаєву, де число хворих вже сягає близько сотні, на перше місце вирвався Кременецький район. Як вважають експерти, така ситуація не в останню чергу є наслідком безвідповідальності священиків УПЦ МП під час Великодніх свят, результати якої мешканці Почаєва відчувають донині.

Поки РПЦ задля збереження здоров’я своїх вірян від недуги смиренно закрила свої храми в Росії та навіть храми УПЦ МП в окупованому Криму, більшість парафій московської церкви в Україні не припинила богослужіння, немовби виконуючи чийсь диверсійний план. І хоча Почаївську Лавру зачинили на карантин з 21 квітня, а місцевий Свято-Миколаївський храм – після зараження коронавірусом його настоятеля, у Почаєві досі щоденно проводять масові богослужіння у Свято-Духівському скиту УПЦ МП.

Попри відкрите поліцією кримінальне провадження та відмову керівництва монастирів співпрацювати з медиками та дозволити провести аналізи у ченців, місцева влада досі вперто захищає церкву, мовляв джерело захворювання виникло не у Лаврі. Тим не менш, у Почаєві, де чи не все життя організоване довкола святині, годі шукати кращих місць для масового скупчення людей та умов для поширення вірусу.

Допомогти своїм хворим вірянам у Почаївській Лаврі вирішили також специфічно. Поки вони тісняться у маленьких палатах без санітарних умов, монастир УПЦ МП розпочав знесення однієї з будівель лікарні у Почаєві. Ще раніше керівництво Лаври сумнівним чином відсудило у Почаївської РКЛ чи не усі приміщення, які надалі впродовж тривалого часу здавав лікарні в оренду. Тепер же, не зважаючи на епідемію смертельного вірусу COVID-19, у Почаївській Лаврі вирішили вилучити з оренди одне з приміщень та навіть почали його зносити.

Не набагато краща епідеміологічна ситуація і у сусідньому з Кременецьким Шумському районі, який наразі впевнено займає третє місце в області по кількості хворих на коронавірус. Там, до слова, у невеликому селі Потуторів, де нещодавно від COVID-19 помер місцевий священик УПЦ МП, який під час карантину потайки проводив богослужіння, за вчорашню добу виявили аж 11 хворих.

Примітно, що саме у Кременецькому та Шумському районах сконцентровані майже усі парафії УПЦ МП області. У інших же районах, де перші випадки COVID-19 виявили набагато раніше, завдяки дотримання карантину і рекомендацій медиків, темпи поширення недуги вдалось зупинити.

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