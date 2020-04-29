Шістдесятирічна жителька Почаєва померла у Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

З діагнозом коронавірусу у важкому стані жінка поступила до лікувального закладу 20 квітня. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень, мала супутні захворювання. Сьогодні вранці жінка померла.

На Тернопільщині побільшало інфікувань коронавірусом серед людей понад шістдесят років. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це викликає занепокоєння у лікарів, оскільки літні люди переносять це захворювання переважно важко. Також високою залишається летальність.

“Люди, яким понад 65 років — у зоні ризику. Також велика небезпека для людей навіть молодшого віку, але зі складними супутніми захворюваннями. На жаль, наша клінічна картина змінилася у сторону збільшення кількості хворих серед цієї вікової категорії. Також бачимо, що простежується негативна тенденція щодо кількості нових інфікування. Ми знову щодоби почали виявляти більше 40 нових випадків”.

Відтак на Тернопільщині COVID-19 інфікувалося 667 людей. Вже подолали хворобу 76 осіб.

Софія Романська

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