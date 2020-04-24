Ще двох хворих на COVID-19 виявили у Тернополі.
Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, загалом у місті зафіксовано 37 випадків цього захворювання.
За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у священослужителя храму Української Православної Церкви Московського Патріархату та його дружини. Хворих госпіталізували в Тернопільську лікарню швидкої допомоги.
Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 37 випадків COVID-19 серед тернополян. 5 жителів Тернополя – одужали.
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