Ще двох хворих на COVID-19 виявили у Тернополі.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, загалом у місті зафіксовано 37 випадків цього захворювання.

За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у священослужителя храму Української Православної Церкви Московського Патріархату та його дружини. Хворих госпіталізували в Тернопільську лікарню швидкої допомоги.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 37 випадків COVID-19 серед тернополян. 5 жителів Тернополя – одужали.

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