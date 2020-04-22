Медсестра Тетяна Демчик з Почаєва, що на Тернопільщині, де московські попи, порушивши карантин закликали усіх йти на Великдень у храм, розповіла, яка ситуація зараз у місті.

Про це вона сказала у ефірі “Народне толк-шоу”, повідомляє Вголос.

“Станом на 20 квітня у нас є 13 хворих на коронавірус. У тих, у кого брали аналізи на коронавірус, результати повідомлять сьогодні о 22 годині. У нас сьогодні у ренген-кабінеті було зроблено 22 знімки. З них у 8 ми побачили вірусну пневмонію. Флюрографія теж показала 2 випадки вірусної пневмонії. А тому ми фактично можемо говорити, що люди з таким діагнозом інфіковані коронавірусом. Далі їх остаточно тестуватиму. А тому сьогодні вже є фактично 10 хворих.

Місцеві підтримують закриття міста та Лаври на карантин. Ті, хто ходив у Лавру – це люди, хто у нас в 90-х роках масово скуповували землю. А це – фанатики Московського патріархату та ті, які кажуть, що “їх нічого не зачепить, бо вони з Богом”. Хоча ми вже маємо наслідки: ті, хто на Благовіщення ходили на причастя у Лавру, сьогодні вже у нас лікуються із запаленням легень”, – пояснила Тетяна Демчик.

Медична працівниця пояснила, що таке сталось через Почаївську Лавру.

“Коли ми це сказали, священик на нас кинувся, мовляв “це Лавра нам все дала”, а ми ще і невдоволені. Ми йому пояснили, що ми злимось на несвідомих людей. Бо першими джерелами зараження стала Почаївська Лавра”, – пояснила Тетяна Демчик.

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