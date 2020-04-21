Облаштувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах до Почаєва вирішили учора на засіданні районної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це пов’язано із зростанням кількості випадків коронавірусу у містечку, а також із масовими літургіями у Почаївській лаврі, де також є заражені COVID-19. Відтак шеститисячне місто залишається у зоні ризику.

Втім, рух транспорту у Почаєві перекритий не повністю, – повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич. На КПП без проблем пропускають спецтранспорт та водіїв приватних автівок, що повертаються до Почаєва. “Надалі зможе заїхати лише спецтранспорт, той, який впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста – лише за відповідними перепустками.

Ситуація стає критичною! Суворо дотримуйтеся карантинних обмежень – лише так зможемо втримати різке зростання випадків коронавірусної інфекції”!

Водіям транзитного транспорту рекомендують об’їжджати Почаїв. А долати кордони містечка пішки поки не заборонятимуть.

Софія Романська