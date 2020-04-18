Депутат Тернопільської обласної ради від ВО “Свобода” Богдан Лихий на власній сторінці опублікував пост та відео, де звинуватив нинішнього очільника Тернопільщини Володимира Труша у брехні стосовно наявності COVID-19 у Почаївській лаврі.

Як повідомляють Тернополяни, на черговому засіданні сесії обласної ради депутати звернулися до голови облдержадміністрації Володимира Труша щодо випадку, коли у одного із священників Лаври було виявлено коронавірус. Також депутати відзначили, що священник живе в Почаєві, він є отцем московського патріархату і проводив службу у Великому Кунинці, Збаразького району.

На що голова Тернопільської ОДА відповів.

“В мене була проведена не одна бесіда з настоятелями Лаври, якщо у вас є інформація, що там хтось хворий, то зверніться у департамент охорони здоров’я, у поліцію, – заявив Володимир Труш. – І наскільки мені відомо, сьогодні у Лаврі в Почаєві не зафіксовано хворих на коронавірус”.

Натомість, сьогодні весь день у ЗМІ обговорюють, що у Лаврі в Почаєві на коронавірус захворіли уже четверо осіб.

“В Почаївській Лаврі виявили диякона та трьох хористів хворих на коронавірус! В той час голова Тернопільської ОДА Володимир Труш на сесії Тернопільської обласної ради запевняв нас депутатів та жителів цілої області і Кременецького району, що в Почаївській Лаврі хворих на коронавірус немає, і це є фейк та вони дотримуються режиму карантину, хоча раніше заявляли люди, депутати, проте, що в Почаївській Лаврі приховують справжній стан, навіть Президент Молдови заявляв про вісьмох громадян Молдови які заразились після відвідин Почаївської Лаври‼️ Таким чином він поставив під загрозу зараження жителів Кременецького району і області‼️

P.S. Брифінг президента, який був раніше в Молдові з цього питання про які голова ОДА В. Труш казав, що це фейк! Тобто він все знав і свідомо говорив жителям області і депутатам неправду!, – написав на власній сторінці у Фейсбук свободівець Богдан Лихий, депутат Тернопільської обласної ради”.

‼️В Почаївській Лаврі виявили диякона та трьох хористів хворих на коронавірус! В той час голова Тернопільської ОДА Володимир Труш на сесії Тернопільської обласної ради запевняв нас депутатів та жителів цілої області і Кременецького району, що в Почаївській Лаврі хворих на коронавірус немає, і це є фейк та вони дотримуються режиму карантину, хоча раніше заявляли люди, депутати, проте, що в Почаївській Лаврі приховують справжній стан, навіть Президент Молдови заявляв про громадян Молдови, які заразились після відвідин Почаївської Лаври‼️ Таким чином він поставив під загрозу зараження жителів Кременецького району і області‼️ P. S. Брифінг президента, який був раніше в Молдові з цього питання про які голова ОДА В. Труш казав, що заражені з Молдови і в Почаївській Лаврі, що це фейк! Тобто він все знав і свідомо говорив жителям області і депутатам неправду!https://duhovnyfront.com.ua/2020/03/21/z-iavylosia-video-bryfinhu-prezydenta-moldovy-pro-pochaivsku-lavru/?fbclid=IwAR3-3zpwqjZgdtFcT2HbaFRfOmk28lgFr07Zzs5jyMAJmoY3aFJo5wp5OgA Опубліковано Богданом Лихим Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

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