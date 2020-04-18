Депутат Тернопільської обласної ради від ВО “Свобода” Богдан Лихий на власній сторінці опублікував пост та відео, де звинуватив нинішнього очільника Тернопільщини Володимира Труша у брехні стосовно наявності COVID-19 у Почаївській лаврі.
Як повідомляють Тернополяни, на черговому засіданні сесії обласної ради депутати звернулися до голови облдержадміністрації Володимира Труша щодо випадку, коли у одного із священників Лаври було виявлено коронавірус. Також депутати відзначили, що священник живе в Почаєві, він є отцем московського патріархату і проводив службу у Великому Кунинці, Збаразького району.
На що голова Тернопільської ОДА відповів.
“В мене була проведена не одна бесіда з настоятелями Лаври, якщо у вас є інформація, що там хтось хворий, то зверніться у департамент охорони здоров’я, у поліцію, – заявив Володимир Труш. – І наскільки мені відомо, сьогодні у Лаврі в Почаєві не зафіксовано хворих на коронавірус”.
Натомість, сьогодні весь день у ЗМІ обговорюють, що у Лаврі в Почаєві на коронавірус захворіли уже четверо осіб.
“В Почаївській Лаврі виявили диякона та трьох хористів хворих на коронавірус! В той час голова Тернопільської ОДА Володимир Труш на сесії Тернопільської обласної ради запевняв нас депутатів та жителів цілої області і Кременецького району, що в Почаївській Лаврі хворих на коронавірус немає, і це є фейк та вони дотримуються режиму карантину, хоча раніше заявляли люди, депутати, проте, що в Почаївській Лаврі приховують справжній стан, навіть Президент Молдови заявляв про вісьмох громадян Молдови які заразились після відвідин Почаївської Лаври‼️ Таким чином він поставив під загрозу зараження жителів Кременецького району і області‼️
P.S. Брифінг президента, який був раніше в Молдові з цього питання про які голова ОДА В. Труш казав, що це фейк! Тобто він все знав і свідомо говорив жителям області і депутатам неправду!, – написав на власній сторінці у Фейсбук свободівець Богдан Лихий, депутат Тернопільської обласної ради”.
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