У владики Сергія – митрополита Тернопільського і Кременецького Української православної церкви у співпраці з Московським патріархатом (УПЦ МП) київські медики виявили COVID-19.

Нагадаємо, єдиним у Тернополі храмом УПЦ МП є Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії (вул. Коновальця, 1 – прим.). Причому у документах священнослужителя вказана тернопільська адреса. Таку інформацію столичні колеги і передали в обласний лабораторний центр, пише ТЕРЕН.

Як виявилося, лікують митрополита Сергія у Києві. Проте на Тернопіллі після вихідних медикам також стало працювати важче.

– Там же, в Олександрівській лікарні перебувають священник і його дружина із Почаєва, яким ми нещодавно встановили діагноз COVID-19, – каже заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев. – До речі, у митрополита Сергія могло було декілька місць проживань. І це дуже важливо з’ясувати, бо нам треба знати всіх осіб, що із ним останнім часом контактували.

Окрім того, хворобу уже підтвердили у 4-х священників і диякона, які правили у парафіях північних районів Тернопільщини. Про це стало відомо сьогодні, 22 квітня, під час засідання міського оперативного Штабу із подолання надзвичайної ситуації.

Лікар-епідеміолог Володимир Паничев традиційно надав присутнім у Ситуаційному центрі найсвіжішу статистику захворюваності на Тернопіллі. На його думку, про відмову від карантинних обмежень за таких умов сподіватися не варто.

– У цілому ситуація ускладнюється, – каже заступник начальника обласного лабораторного центру. – Після минулих вихідних ми отримали «свічку», тобто різке збільшення кількості хворих і підозр на COVID-19. Як і раніше, близько 70% хворих – це особи у віці від 30 до 65 років. Медпрацівників серед них загалом – 132. Більшість із них інфікувалися через свою роботу у районах.

Згодом він поділився своїми серйозними побоюваннями щодо подальшого розвитку ситуації із епідемією і в області, і в Тернополі.

– Ми певний час мали незмінну тенденцію щодо реєстрації випадків – 20-25 за добу, – стверджує Володимир Паничев. – А тепер стався різкий сплеск інфекції. Як на мене, причина – у надмірній активності громадян впродовж останнього тижня. Це – наслідки безпечності частини жителів Тернопілля. Можемо мати ще одну «свічку», і це лише додасть роботи медикам, а також ускладнить функціонування всієї системи охорони здоров’я. У такому випадку доведеться відстрочити будь-яке пом’якшення. І карантин, від якого ми всі вже так стомилися, доведеться продовжити.

До речі, стривожили медика й інші актуальні цифри. Так, за добу виникло аж 72 підозри на COVID-19. Це, по суті, 10-та частина усіх підозр, які були у медиків за весь час епідемії на Тернопіллі. Крім того, із 124 ПРЛ-обстежень за останню добу підтвердилися відразу 36. Тобто відсоток позитивних результатів став набагато вищим, ніж це було раніше. На думку фахівця, це свідчить про те, що ситуація стає все напруженішою.

Читайте на цю тему:

“Ті, хто ходив у Почаївську Лавру на причастя – лежать із пневмонією, попи кидаються на медиків”

Почаїв закривають для транспорту. Гостей просять покинути містечко

Діагноз COVID-19 підтвердився ще у кількох священиків УПЦ МП з Почаєва

На Великдень від коронавірусу померла 43-річна жителька Почаєва

Віряни скупчилися у церкві, поліцейські роздавали маски: у Почаївській лаврі зафіксували порушення карантину