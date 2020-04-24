П’ятеро священнослужителів Почаївської лаври заразилися коронавірусом. Серед них — митрополит Сергій, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Втім, лікуватися духовенство відправилося до столиці.

“Ситуація у Кременецькому районі залишається складною. Є інфіковані у Почаєві і найближчих селах. Щодо священнослужителів, причетних до Почаєва маємо четверо священиків, одного диякона. За інформацією, отриманою з Київського лабораторного центру, один священик з Почаєва і його дружина, яких ми виявили раніше, знаходяться на госпіталізації в Олександрівській лікарні міста Києва. Також у місті Києві знаходиться і митрополит Сергій, настоятель храму Віри Надії Любові. Ми цю інформацію передали до поліції, оскільки він має кілька місць проживання. Тому наразі важливо виявити і обстежити всі контакти”, – розповів Володимир Паничев під час оперативної наради міського штабу боротьби з коронавірусом.

Додамо, упродовж доби в Кременецькому районі виявили ще 18 випадків захворювання на коронавірус. Підхопили COVID-1913 жителів Почаєва. Загалом кількість заражених у Кременецькому районі сягнула вісімдесяти.

Софія Романська

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