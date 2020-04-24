У Шумському і Кременецькому районах коронавірусом інфікувалося 125 людей.

Масово поширився COVID-19 у цих районах у період Великодня. Епідеміологи пояснюють це поверненням заробітчан і відвідуванням храмів.

“Доводиться констатувати зростання кількості хворих у Шумському районі. За останню добу ми отримали 13 нових підтверджень захворювання на коронавірус серед жителів району. Загалом в нас підтверджено 63 випадки захворювання. Всі ці особи перебувають під спостереженням лікарів, отримують необхідне лікування”, – повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. Також він розповів про перший летальний випадок у районі. “Чоловік, який помер, належав до групи ризику, у нього були складні супутні захворювання. Висловлюю співчуття його рідним, а також дякую усім, хто дотримується правил карантину, залишається вдома, обмежує спілкування з іншими людьми. Також дякую тим представникам духовенства, які з розумінням віднеслися до обмежень і дотрималися правил карантину. Я впевнений, що чітке дотримання правил дозволить нам вже найближчим часом побачити тенденцію до зменшення кількості хворих на коронавірус. Проте зараз ми бачимо певне пожвавлення на вулицях Шумська, що є неприпустимим. Хочу наголосити на адміністративній, а також кримінальній відповідальності за порушення”.

Щодо Кременецького району, то там інфікувалися 62 людини. Також трапився летальний випадок. Чотири нових зараження виявлено упродовж останньої доби. Зокрема, захворіли четверо жителів Почаєва. Побільшало інфікувань у містечку після масової служби на Великдень у Почаївській лаврі. Як пояснили в РДА, наразі місто ізольоване карантинними постами. Там чергують поліцейські та військовослужбовці.

Софія Романська

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