Минулої доби на Тернопільщині виявили 52 нові факти зараження COVID-19, 37 з них — у Кременецькому районі.
Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.
Також нові випадки інфікування підтверджено у Заліщицькому, Збаразькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському, Шумському районах і в місті Тернополі.
Наразі на Кременеччині зафіксовано 147 заражених коронавірусом. Лише учора в Почаєві виявили 33 нові інфіковані особи. Відтак цей район наразі в області займає другу позицію за кількістю виявлених випадків коронавірусу після Монастириського, – зазначає Володимир Паничев.
“За період спостереження найбільше випадків зареєстровано у Монастириському районі — 175, за вихідні додалося п’ять випадків. Велика динаміка до збільшення кількості хворих — у Кременецькому районі. За вихідні додалося 30 випадків, учора ще 33. 111 випадків зареєстровано у Почаївській ОТГ, з них 27 медичних працівників. Зросла кількість захворілих у Шумському, Бучацькому, Заліщицькому, Чортківському, Збаразькому, Теребовлянському, Лановецькому районах. Вікова структура в області має тенденцію до втягування в епідпроцес осіб осіб 65 років і старших”.
Епідеміологи припускають: масове інфікування у Почаєві пов’язане із зараженням у Лаврі. Наразі духовний центр закритий. Втім, на Великдень тут проходили масові зібрання.
Софія Романська
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