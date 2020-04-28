У Тернополі виявили ще трьох хворих на коронавірус. Таким чином, станом на 10 ранку 28 квітня у місті зафіксовано 47 випадків цього захворювання.

Зокрема, як повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина, учасника ООС, який мав іти на ротацію на Схід. Зараз чоловік на амбулаторному лікуванні.

Коронавірус підтвердили також у 23-річної тернополянки. Вона знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у медичного працівника. Жінці 48 років, вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 47 випадків COVID-19 серед тернополян. 6 жителів Тернополя одужали.

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