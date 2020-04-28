52 нових хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині. Станом на 9 годину 28 квітня в області зареєстровано 664 випадки захворювання.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, 12випадків – летальні. 74 людини одужали.
175– жителі Монастириського району
147– жителі Кременецького району
69 – жителі Шумського району
61 – жителі Бучацького району
47 – жителі міста Тернополя
41 – жителі Заліщицького району
39 – жителі Чортківського району
23 – жителі Козівського району
12– жителі Борщівського району
10 – жителі Теребовлянського району
10– жителі Лановецького району
8 – жителі Збаразького району
6 – жителі Тернопільського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Гусятинського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Зборівського району
2 – жителі Підволочиського району
Загалом в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 239 – летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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