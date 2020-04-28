52 нових хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині. Станом на 9 годину 28 квітня в області зареєстровано 664 випадки захворювання.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, 12випадків – летальні. 74 людини одужали.

175– жителі Монастириського району

147– жителі Кременецького району

69 – жителі Шумського району

61 – жителі Бучацького району

47 – жителі міста Тернополя

41 – жителі Заліщицького району

39 – жителі Чортківського району

23 – жителі Козівського району

12– жителі Борщівського району

10 – жителі Теребовлянського району

10– жителі Лановецького району

8 – жителі Збаразького району

6 – жителі Тернопільського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Гусятинського району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Зборівського району

2 – жителі Підволочиського району

Загалом в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 239 – летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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