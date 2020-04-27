На Буковині коронавірусом заразилося 1375 людей. Медична система Чернівецької області не справляється з такою кількістю хворих. Наразі розглядають питання, щодо транспортування людей до сусідніх регіонів.

“Через погіршення ситуації в Чернівецькій області розглядається можливість залучення госпітальних баз сусідніх областей для лікування людей з Буковини. Тобто приклад сусідньої області показує, що ситуація досить складна. Попри теплу пору року ситуація у Чернівецькій області не покращується. Це говорить про те, що карантинні заходи вкрай необхідні. Щодо Тернопільської області, то за вихідні у нас додалося 126 випадків підозри. Станом на сьогодні маємо підтверджених випадків 612. За вихідні додалося 80 випадків. Інтенсивний показник з розрахунку на 100 тис. населення складає 58,7. Маємо 10 летальних випадків, останні три випадки — це мешканка Заліщицького району віком 70 років, мешканка Чернівецької області віком 73 років, мешканка Почаєва 76 років. Одужало 70 людей, шість з них — жителі міста Тернополя”, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Відтак чи везтимуть на Тернопільщину хворих на коронавірус буковинців, питання залишається невирішеним. Оскільки кількість інфікованих у нашому регіоні теж значна.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Від коронавірусу одужали вже 70 мешканців Тернопільщини

У Тернопільських лікарнях облаштовують кисневі станції

Тернопільські лікарні забезпечені засобами захисту на місяць