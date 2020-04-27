Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області від початку епідемії від COVID-19 одужали 70 людей.

Найбільше тих, хто подолав недугу – у Монастириському районі. Там коронавірусу не виявили в організмі півсотні пацієнтів, у яких він раніше був діагностований.

Крім того, від COVID-19 одужали шестеро мешканців Тернополя, п’ятеро жителів Заліщицького району, троє – Кременецького, двоє – Козівського. По одному пацієнту, котрі подолали хворобу, зафіксовано у Зборівському, Тернопільському, Бережанському та Бучацькому районах.

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