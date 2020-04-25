Після Великодня епідемічна ситуація з коронавірусом на Тернопільщині ускладнилася. Відтак у регіоні підвищився інтенсивний показник захворюваності.

Про це повідомив під час оперативної наради епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Тернопільщина перед Великоднем перебувала на стадії плато, очікувався спад щодо нових заражень, – розповів Володимир Паничев. Наразі регіон знову на піку поширення коронавірусу.

“Ситуація в області, на жаль, ускладнюється. Цими днями ми спостерігаємо різкий підйом захворюваності, збільшення кількості підозр. За весь період спостереження зафіксовано 870 підозр, минулої доби їх зареєстровано 72, тобто майже десята частина за один день. Інтенсивний показник захворюваності складає 48,6 на 100 тис. населення, вище середньо обласного показника захворюваність у Козівському, Бучацькому, Монастириському, Шумському районах. За період спостереження зареєстровано сім летальних випадків, останній у Почаєві, померла жінка віком 43 роки. Одужало 34 особи. Вікова категорія залишається практично незмінною, 70% хворих — люди віком від 30 до 65 років”.

Серед інфікованих коронавірусом — 132 медичних працівники, найбільше заражених медиків у Монастириському, Шумському і Бучацькому районах. Через загрозу поширення інфекції на самоізоляцію відправили 2300 жителів області.

Софія Романська

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