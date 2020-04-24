За останню добу на Тернопільщині підтвердили 33 нові випадки захворювання на COVID-19.

Загалом в області станом на 9 годину 24 квітня зафіксовано 532 випадки коронавірусної хвороби. Семеро людей померли. 45 – одужали.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Статистика по районах виглядає наступним чином:

170– жителі Монастириського району

80 – жителі Кременецького району

66 – жителі Шумського району

58 – жителі Бучацького району

37 – жителі міста Тернополя

30 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Чортківського району

23 – жителі Козівського району

12– жителі Борщівського району

6 – жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Тернопільського району

5 – жителі Гусятинського району

3– жителі Збаразького району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Зборівського району

2 – жителі Лановецького району

1 – житель Підволочиського району.

Загалом в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

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