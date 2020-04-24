За останню добу на Тернопільщині підтвердили 33 нові випадки захворювання на COVID-19.
Загалом в області станом на 9 годину 24 квітня зафіксовано 532 випадки коронавірусної хвороби. Семеро людей померли. 45 – одужали.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Статистика по районах виглядає наступним чином:
170– жителі Монастириського району
80 – жителі Кременецького району
66 – жителі Шумського району
58 – жителі Бучацького району
37 – жителі міста Тернополя
30 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Чортківського району
23 – жителі Козівського району
12– жителі Борщівського району
6 – жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Тернопільського району
5 – жителі Гусятинського району
3– жителі Збаразького району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Зборівського району
2 – жителі Лановецького району
1 – житель Підволочиського району.
Загалом в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.
Читайте на цю тему:
Після Великодня коронавірус атакував північні райони Тернопільщини