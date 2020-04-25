Негативну тенденцію щодо поширення коронавірусу в області відзначив заступник директора з дослідження біологічних факторів Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Паничев.

Якщо раніше в краї щодоби лабораторно підтверджували 20-25 випадків, то із другої декади квітня їх кількість зросла до 30-31, а інколи і до 36. Про це він повідомив під час чергового засідання міського Оперативного штабу 24 квітня.

– Очевидно, що корені такої ситуації лежать у невиправданій активності населення області в період, який передував великоднім святам в межах 12 квітня, – пояснив Володимир Паничев. – Якщо подібна ситуація залишатиметься і в подальшому, то ми ризикуємо 17-21 травня отримати ще один підйом захворювання. Не виключаю, що тоді за добу підтверджуватимемо 40 і більше випадків коронавірусу. Ситуація може ускладнитися ще тим, що попереду знову свята плюс бажання багатьох людей зайнятися весняно-городніми роботами.

Порівняно з областю, у Тернополі, за словами Володимира Паничева, ситуація краща. У місті низькі темпи росту і приросту захворілих, не було летальних випадків, у більшості хворих клінічний перебіг не є тяжким.

– Це результат обмежувальних заходів, які запроваджені, і не хотілося, щоб ми втратили таку ситуацію, – відзначив Володимир Паничев. – Непокоїть те, що серед захворілих почала збільшуватися частка людей віком від 65 років і старше. Станом на 24 квітня вона становить 13,5 % і це є проблема. Для цієї вікової категорії COVID-19 небезпечний у плані можливих клінічних наслідків та тяжкості перебігу. Шкода що ми не продемонстрували готовності і рішучості у дотриманні тих заходів, які були своєчасно введені і дали позитивні наслідки. Хочеться, щоб Тернопіль не потрапив у ситуацію, яка характерна для області, щоб не відбулося різкого підйому, щоб не було летальних випадків. Тому велике прохання із врахуванням того, що попереду вихідні і святкові дні, а також «картопляний» сезон, різко обмежити коло спілкування.

Міський голова Сергій Надал додав, що в місті не вводяться додаткові обмежувальні заходи чи комендантські години, але всім настійно рекомендується у вихідні залишатися вдома і без зайвої потреби не виходити на вулицю.

Ольга Трач

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