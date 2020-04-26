За останню добу на Тернопільщині виявлено 42 хворих на COVID-19. Станом на 9 годину 26 квітня в області зареєстровано 607 випадків цього захворювання.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, 9 випадків завершилися летально. 58 людей одужали.
Серед хворих:
174– жителі Монастириського району
110– жителі Кременецького району
66 – жителі Шумського району
61 – жителі Бучацького району
44 – жителі міста Тернополя
38 – жителі Заліщицького району
34 – жителі Чортківського району
23 – жителі Козівського району
12– жителі Борщівського району
9 – жителі Теребовлянського району
7– жителі Збаразького району
7– жителі Лановецького району
6 – жителі Тернопільського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Гусятинського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Зборівського району
2 – жителі Підволочиського району
Загалом в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.
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