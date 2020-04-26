За останню добу на Тернопільщині виявлено 42 хворих на COVID-19. Станом на 9 годину 26 квітня в області зареєстровано 607 випадків цього захворювання.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, 9 випадків завершилися летально. 58 людей одужали.

Серед хворих:

174– жителі Монастириського району

110– жителі Кременецького району

66 – жителі Шумського району

61 – жителі Бучацького району

44 – жителі міста Тернополя

38 – жителі Заліщицького району

34 – жителі Чортківського району

23 – жителі Козівського району

12– жителі Борщівського району

9 – жителі Теребовлянського району

7– жителі Збаразького району

7– жителі Лановецького району

6 – жителі Тернопільського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Гусятинського району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Зборівського району

2 – жителі Підволочиського району

Загалом в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

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