Чотири нові випадки коронавірусу підтвердили у Збаразькому районі. Відтепер тут семеро людей інфікованих COVID-19.

Одному із заражених родом з Вишнівця вже проводили ПЛР дослідження, тоді результат був негативним, а вчора коронавірус таки виявився.

Наразі особа ізольована і знаходиться під наглядом лікарів, – повідомляють у Вишнівецькій ОТГ. Загалом в селищі підтверджено два випадки.

«Прикро, але кількість людей, у яких лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом в Збаразькому районі зросла. Сьогодні ще у 4 людей виявили інфекцію. В зв’язку з тим, вчергове закликаю усіх особливо серйозно поставитись до дотримання вимог карантину, адже зі збільшенням кількості інфікованих зростає мережа контактних осіб і ймовірність інфікування здорових! Прошу бути відповідальними і обережними, особливо в переддень поминальних днів. Молімось за здоров’я інфікованих та в жодному разі не допускаймо неприязного ставлення до хворих та їх родин!», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

На Збаражчині епідеміологи та поліціянти визначають контактних осіб інфікованих COVID-19. Через їхню соціальну активність коло таких людей велике.

Софія Романська

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