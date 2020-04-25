Чотири нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію виявили у Тернополі за останню добу.

Станом на 10 годину ранку у місті зафіксовано 41 випадок COVID-19. П’ятеро людей одужали.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у двох медиків районної поліклініки, а також у соціального працівника.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у людини, яка контактувала із хворими на коронавірус.

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