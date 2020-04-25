Летальний випадок від коронавірусу трапився учора у селі Касперівці Заліщицького району. Там від наслідків цієї недуги померла 70-річна жінка. Відтак на Тернопільщині COVID-19 забрав життя вісьмох людей.

Учора в області виявили ще 33 випадки коронавірусу. Наразі у регіоні офіційно підтверджено 565 інфікувань COVID-19, серед них — 36 заражених дітей.

Нові інфікування коронавірусом підтверджено у Збаразькому, Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському, Чортківському, Тернопільському районах і в обласному центрі, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак у регіоні значно зросла кількість контактних осіб.

“У місті за період спостереження було зареєстровано 91 випадок підозри, кожен третій випадок мав позитивний результат. У Тернополі зареєстровано два сімейних вогнища, одне — з трьома випадками, три — з двома випадками. Серед захворілих — 11 медичних працівників. Кількість контактних осіб складає 135, вони знаходяться під спостереженням. Наразі спостерігається все ж таки підвищена активність людей, абсолютно не виправдана. У нас щоденно реєстрація випадків в області була на рівні 20 — 25, але зараз ми виявляємо більше випадків. Як на мене, це наслідки активності мешканців області в цілому. Дуже не хочеться через тиждень отримати ще один підйом захворюваності. Оскільки це автоматично за собою потягне більшу кількість контактних осіб, а відтак це нове навантаження на систему охорони здоров’я. І тоді не просто вихід з карантину відтермінується, але й ми можемо отримати значне погіршення ситуації”.

А тим часом у регіоні побороли коронавірус 55 людей. Серед них — п’ятеро жителів міста Тернополя, двоє осіб з Козівського району, 37 жителів Монастириського та п’ятеро людей із Заліщицького району.

Софія Романська