Учора в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна жінка. Це десятий летальний випадок унаслідок COVID-19 на Тернопільщині.

Кількість заражених коронавірусом в області сягнула 612, серед них — 39 інфікованих дітей, – розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Упродовж тижня в регіоні значно побільшало інфікувань серед осіб, що належать до групи ризику.

“Інтенсивний показник складає 51% на сто тисяч населення. На жаль, цей показник продовжує зростати. Перевищує середньообласні показники захворюваність у Козівському, Заліщицькому, Бучацькому, Кременецькому районах. Негативною тенденцією останнього періоду є те, що після відносної стабілізації захворюваність знову почала зростати. Причини такої ситуації — у невиправданій активності населення. Якщо така тенденція продовжиться, то ми ризикуємо отримати серйозний підйом. Позаминулої доби захворюваність перевищила середньообласний показник, 40 і більше хворих за добу. Релігійні свята, весняно-польові роботи, спроби відпочинку і прогулянок можуть призвести до нових заражень”.

Додамо, учора епідеміологи виявили лише п’ять нових випадків коронавірусу на Тернопільщині. Чи пов’язано це зі стабілізацією захворюваності, наразі говорити рано.

Софія Романська