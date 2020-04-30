У Тернопільській області вперше упродовж доби виявили 71 випадок коронавірусу. Кількість інфікованих у Кременецькому районі сягнула 193. Відтепер цей район лідирує у нашому регіоні щодо зараження COVID-19.

Ситуація з поширенням коронавірусу на Тернопільщині ускладнюється, – каже епідеміолог Володимир Паничев. Обласний лабораторний центр не встигає досліджувати відібрані зразки.

“На жаль, зберігається тенденція щодо збільшення кількості інфікованих. Тобто ситуація залишається серйозною і складною. Найбільш гарячою територією є північ області: Кременецький, Шумський, Лановецький райони. Абсолютна більшість випадків у Кременецькому районі — це ситуація пов’язання з Почаєвом. Там осередки поширення інфекцій пов’язані з психоневрологічною лікарнею, а також тими релігійними заходами, які відбувалися на Великдень. Також маємо тенденцію до зростання захворюваності у Бучацькому районі, Чортківському, Лановецькому, Збаразькому, Тернопільському районах. На превеликий жаль, збільшується кількість захворілих і в Тернополі. Серед нових захворілих — два медичних працівники: помічник стоматолога приватної клініки та працівник Тернопільської університетської лікарні”.

Відтак кількість інфікованих коронавірусом на Тернопільщині сягнула 799, серед них — 46 дітей. 78 людей у нашому регіоні вже подолали хворобу.

Софія Романська

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