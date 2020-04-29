Ще одне життя забрав коронавірус на Тернопільщині. Помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги з Монастириського району.

Про це повідомила місцева активістка Світлана Безділь. Чоловік до останнього боровся з недугою, втім вона виявилася не під силу його організму.

“Чоловік родом із села Устя Зелене, боровся до останнього з COVID-19. Нехай Земля йому буде пухом, а царство Небесним. Висловлюємо щирі співчуття родині”, – повідомила у мережі Фейсбук Світлана Безділь. Відтак чоловік став чотирнадцятою жертвою коронавірусу в області.

Станом на сьогодні у Монастириському районі підтверджено 177 випадків захворювання на коронавірус. Відтак район залишається на першій позиції в області за кількістю інфікованих. “У місті Монастириська виявлено 91 випадок зараження. Решта випадків — по селах району. Всього обстежено більше тисячі осіб. Інфікованих від числа обстежених — 15,6%. Летальність від числа інфікованих — 1,1%. В Монастириському шпиталі наразі перебуває 31 хворий, двоє — у важкому стані. 85 інфікованих на самоізоляції, у них легка форма”, – розповів перший заступник Монастириської РДА Павло Дронь.

Втім, у Монастириському районі вже одужало від коронавірусу шістдесят людей. Відтак місцевий штаб розглядає варіанти послаблення карантинних заходів.

Софія Романська

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