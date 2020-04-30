Дві мами і три дитини з підтвердженим COVID-19 перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

Про це повідомив керівник лікувальної установи Андрій Артимович. Заклад необхідними захисними засобами забезпечений на два місяці.

У Тернополі стаціонарно лікується від коронавірусу одинадцять пацієнтів, – розповів під час засідання оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. 36 тернополян з COVID-19 лікується амбулаторно.

“В інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги перебуває 18 пацієнтів, з них дев’ять – мешканці міста Тернополя. У дитячій міській лікарні знаходиться п’ятеро пацієнтів: троє дітей, двоє мам. Усі з підтвердженим діагнозом COVID-19. У Тернопільській дитячій міській лікарні планується закуплення трьох апаратів штучної вентиляції легень, також іншого обладнання. Щодо лікарні швидкої допомоги, то очікуємо шість апаратів ШВЛ, які придбані за кошти місцевого бюджету. Засобами індивідуального захисту забезпечені лікарні на тривалий період”.

Додамо, на самоізоляції у Тернополі через підозри поширення коронавірусу — майже півтисячі осіб. Вони перебувають на зв’язку із сімейними лікарями.

Софія Романська

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