Упродовж доби у Тернополі виявили ще шість інфікованих COVID-19. Відтак кількість заражених коронавірусом в обласному центрі сягнула 53-ох.

Загалом ситуація з коронавірусом у Тернополі виглядає кращою, ніж в області, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зокрема, в обласному центрі рідше хворіють люди з групи ризику.

“У місті Тернополі лабораторно підтверджено 53 випадки. Зареєстровано 14 випадків серед медичних працівників, серед них 9 чоловік мають відношення до міських закладів. Решта осіб — медичні працівники інших закладів, у тому числі і приватних. Вікова структура захворілих в місті дещо відрізняється від захворілих по області. Зокрема, особи 65 років і старші складають 11,4% захворілих. В області — 13,2%. Загальна тенденція захворюваності негативна, якщо вона буде зберігатися, то очікуємо зростання числа хворих і госпіталізованих”.

Минулої доби у Тернополі COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у медика обласної університетської лікарні, водія, який мав везти бійців ОСС на ротацію на Схід, а також у трьох тернополян, які перебували у міській лікарні швидкої допомоги з підозрою і в однієї людини з іншого лікувального закладу міста. Шестеро жителів міста вже подолали хворобу.

Софія Романська

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