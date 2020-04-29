До міської ради надходить багато звернень тернополян стосовно послаблення карантинних заходів.

Питання це обговорили на черговому засіданні Оперативного штабу. На думку заступника директора Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимира Паничева послаблення ще не на часі.

– На жаль, динаміка захворюваності не дозволяє пом’якшити обмежувальні заходи, – каже Володимир Паничев. – Після великодніх свят минув тільки тиждень, думаю, ми ще будемо мати ускладнення епідситуації, тому послаблення карантину не на часі. Давайте почекаємо ще певний період, побачимо як буде змінюватися динаміка захворюваності. Якщо ситуація покращиться, тоді можливо будемо думати про поступове послаблення заходів. Зраз по області інтенсивний показних захворюваності становить 58,7 випадків на 100 тисяч населення, а по місту – 20 випадків на сто тисяч населення. У Тернополі не було летальних випадків, тяжких випадків також не було. Я вже неодноразово на засіданнях повторюю, що цей позитив досягнутий завдяки обмежувальним заходам. Якщо ми зараз їх послабимо то можемо мати ситуацію, яка зараз є в області. Тільки на початку травня буде зрозумілою ситуація по захворюванню за результатами великодніх свят. Тому поспішати не варто. У зв’язку із погіршенням ситуації у Чернівецькій області розглядається можливість залучення госпітальних баз сусідніх областей для госпіталізації людей з Чернівецької області. Тобто приклад сусідньої області показує, що ситуація доволі складна, не дивлячись на те, що наступає теплий період року і збільшилася кількість сонячних днів. І це теж треба враховувати.

Ольга Трач