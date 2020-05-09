52-річна жінка з діагнозом COVID-19 померла у Кременецькому районі.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук, вона тривалий період залишалася у стабільному стані. Втім, несподівано самопочуття погіршилося, врятувати жінку медикам не вдалося.

Жінка родом із села Кокорів Кременецького району. Окрім коронавірусу, вона мала й інші супутні патології, – зазначив Володимир Богайчук. Ймовірно, недуги ослабили організм жінки.

“До лікувального закладу жінка 1968 року народження потрапила у стабільному стані. Відтак до апарату штучної вентиляції легень її не підключали. Але раптово стан погіршився, зупинилося серце. Лікарі робили все необхідне, щоб її реанімувати. Однак врятувати жінку не вдалося. Учора вона померла. Щирі співчуття рідним”.

Загалом на Тернопільщині коронавірус забрав життя вісімнадцяти людей. У більшості — це особи старшого віку. За інформацією обласного лабораторного центру, рівень летальності у регіоні невисокий, порівняно з іншими областями.

Софія Романська

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