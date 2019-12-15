Наступного тижня євробляхери організовують черговий протест під Верховною Радою України. Вони вимагатимуть прийняття закону про доступне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

З наступного року власників авто на європейській реєстрації чекають величезні штрафи. Стягнення сягатимуть 170000 гривень за користування нерозмитненими автомобілями. Оскільки «канікули» для євробляхерів завершуються уже наприкінці цього місяця. Знову відтерміновувати штрафи влада не збирається, натомість народні обранці готують законопроект легалізації євроблях, однак яким він буде, наразі невідомо.

«Всі їдемо на Київ! В нас реально останній шанс захистити себе і свої сім‘ї від кошмарних штрафів 170000 грн., які з 01.01.20 зваляться як сніг на голову. Влада знову нас ігнорує! Попри всі обіцянки Президента, Прем‘єра та голови комітету», – зазначає представник «Автоєвросили» Юрій Дузяк.

Додамо, на Тернопільщині упродовж минулорічного пільгового періоду було розмитнено лише близько п’яти тисяч євроблях, на іноземній реєстрації залишаються десятки тисяч автомобілів.

Софія Романська