Справу Струня таки почнуть слухати по суті. У Тернопільському міськрайонному суді завершили досудове розслідування.

Нагадаємо більше 15-ти років тому, в жовтні 2005го, у селі Петриків Олег Струнь збив на смерть двох неповнолітніх дівчат. Загинули 17-річна Світлана Козлюк і 16-річна Наталя Гнатієвич. Сила удару була настільки великою, що голову однієї з дівчат відірвало від тіла. А водій з місця події утік. Тоді справу розслідувати не змогли, бо чоловік зник, повідомляють Т1 Новини.

З’явився він влітку 2021-го. Провину визнав і просив у потерпілих родин вибачення. Але одночасно й просився на волю, мовляв термін давності у справі минув. Втім, прокурор і сторона захисту заперечували проти закриття справи.

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