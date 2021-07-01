Дівчину ховали без голови: винуватець жахливої ДТП аж через 15 років здався поліції

У Тернопільській області чоловік здався правоохоронцям і зізнався у скоєнні ДТП. За даними слідства, він на смерть збив двох дівчат 16-ти та 18-ти років у селі Петриків на Тернопільщині майже 16 років тому.

Заява від підозрюваного надійшла 29 червня. Зараз чоловіка затримали, він перебуває в слідчому ізоляторі, повідомляють в ГУ НП у Тернопільській області.

Як ми писали, у центрі села в 2006 році водій “Опеля” 26-річний Олег Струнь збив двох дівчат. 18-річну Світлану Козлюк він близько 30 метрів провіз на капоті, а 16-річна Наталія Гнатієвич пробила лобове скло, яким їй відрізало голову. Друга постраждала також загинула. Нещасну дитину так і поховали без голови – її підкинули буквально через пару годин після похорону прямо на очах відвідувачів бару.

Нагадаємо, Струнь був співробітником податкової адміністрації. Після ДТП він утік в Москву, в чому йому допоміг батько. Чоловік певний час очолював десятку українців, які скоїли жахливий злочин і втекли від правосуддя.

У поліції підкреслили, що чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Правоохоронці змогли тоді встановити місцеперебування підозрюваного, однак екстрадувати його не вдалося.